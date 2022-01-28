28.01.2022
17:44
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Мультикультурная Якутия
Якутск в Топ-5 «городов мечты» у американского гиперполиглота! 😍
15-летняя американка-гиперполиглот, которая говорит на 27 языках и уже третий год преподает сама, получила известность в якутском интернет пространстве, благодаря недавнему посту в Инстаграм. Девушка призналась в любви земле саха, представилась на якутском языке, и сообщила, что взялась за его изучение!
В своем последнем посте Айбал опубликовала список «городов мечты» для посещения, который, наверно, есть у каждого землянина. Якутск в этом списке фигурирует на 4-ом месте! Вау!
Фото: Из соцсетей
Источник: @kidpolyglot
#американский полиглот#республика саха (якутия)#Якутия#Якутск в Топ-5 «городов мечты» у американского гиперполиглота! 😍
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