Якутск в ТОП-10 городов с самой быстрой окупаемостью жилья при сдаче в найм
ТОП-10 городов с самой быстрой окупаемостью вторичного жилья при сдаче в найм
1. Магнитогорск: средняя стоимость квартиры — 2.75 млн, средняя ставка найма — 19.5 тыс., доходность — 8.5%, окупаемость — 11.7 лет;
2. Астрахань: средняя стоимость квартиры — 3.73 млн, средняя ставка найма — 25.8 тыс., доходность — 8.3%, окупаемость — 12 лет;
3. Грозный: средняя стоимость квартиры — 4.4 млн, средняя ставка найма — 28.8 тыс., доходность — 7.8%, окупаемость — 12.8 лет;
4. Нижний Тагил: средняя стоимость квартиры — 2.3 млн, средняя ставка найма — 14.8 тыс., доходность — 7.6%, окупаемость — 13.1 лет;
5. Челябинск: средняя стоимость квартиры — 3.46 млн, средняя ставка найма — 20.8 тыс., доходность — 7.2%, окупаемость — 13.9 лет;
6. Ростов-на-Дону: средняя стоимость квартиры — 4.85 млн, средняя ставка найма — 28.7 тыс., доходность — 7.2%, окупаемость — 14.1 лет;
7. Тольятти: средняя стоимость квартиры — 3.68 млн, средняя ставка найма — 21.2 тыс., доходность — 6.9%, окупаемость — 14.5 лет;
8. Мурманск: средняя стоимость квартиры — 4.53 млн, средняя ставка найма — 25.9 тыс., доходность — 6.9%, окупаемость — 14.6 лет;
9. Якутск: средняя стоимость квартиры — 6.23 млн, средняя ставка найма — 34.4 тыс., доходность — 6.6%, окупаемость — 15.1 лет;
10. Хабаровск: средняя стоимость квартиры — 5.93 млн, средняя ставка найма — 32.2 тыс., доходность — 6.5%, окупаемость — 15.3 лет.
По данным тгк «МИР КВАРТИР»
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