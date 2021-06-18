Якутск в шоке: двух девушек задержали с крупной партией наркотиков

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) во взаимодействии с инспекторами ДПС пресекли распространение крупной партии синтетических наркотиков.

Оперативники выяснили, что задержанные – жительницы г. Якутска в возрасте 21 и 28 лет – приобретали наркотические средства синтетического происхождения в сети Интернет для дальнейшего их распространения, соблюдая строгие меры конспирации и четко распределив роли. Полученные бесконтактным способом запрещенные вещества злоумышленницы планировали сбыть разовыми дозами наркопотребителям.

Они задержаны полицейскими в лесном массиве по Сергеляхскому шоссе г. Якутска при оборудовании тайников-закладок.

При досмотре автомобиля, на котором передвигались женщины, правоохранители обнаружили и изъяли приготовленные для сбыта 50 свертков с «синтетикой».

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ведется следствие.