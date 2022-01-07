Якутск в пятерке лучших городов РФ по пробкам и ДТП

Специалисты Финансового университета при правительстве России составили очередной рейтинг российских городов по качеству жизни. Для его составления использовались данные Росстата, Банка России, открытая информация, а также результаты соцопросов жителей городов, сообщает Байкал24.

В результате исследователи объявили, что по интегральному показателю качества жизни среди городов с населением более 250 тысяч человек лидируют Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир. И ни одного города Сибири и Дальнего Востока.

Города Сибири и Дальнего Востока попали в отдельные топы всего по нескольким позициям. Так, Якутск оказался в пятерке городов, где лучше всего функционирует дорожное хозяйство и имеется низкая вероятность попасть в пробку и ДТП. Кроме него в топ вошли Магнитогорск, Белгород, Саранск и Грозный.

Иркутск оказался на втором месте после Грозного по качеству работы системы ЖКХ. Также в этом топе Нижневартовск, Махачкала и Екатеринбург. Этот рейтинг составлялся на основе оценок самих жителей.