Якутск в ожидании уникального фестиваля Го

27-28 августа на Комсомольской площади города Якутска пройдет уникальное событие — Фестиваль Го Genius Extreme. Фестиваль состоится в рамках Кубка главы Республики Саха (Якутия) по Го.

«Уверен, что проведение мероприятий приведет к тому, что многие – и школьники, и взрослые приобщатся к этой игре. Эта стратегическая игра заставляет мыслить, обдумывать даже не следующий ход, а смотреть на много ходов вперед. Все ее приемы, подходы потом во многом помогут человеку в жизни. Недаром эта игра входит не только в теорию, но и в практику подготовки управленческих кадров во многих азиатских странах», – отметил на церемонии открытия Кубка глава Якутии Айсен Николаев.

Открытие Фестиваля Го Genius Extreme состоится 27 августа на Комсомольской площади города Якутска. Начало мероприятия — в 11 часов.

27 февраля во время открытия фестиваля состоится церемония награждения победителей Кубка главы по Го.

Участники Го Genius Extreme изучат правила игры, сыграют первые партии и познакомятся с философией и историей Го. В качестве инструкторов выступят тренеры из Санкт-Петербурга, Владивостока и Москвы.

Программа фестиваля не ограничивается только игрой Го. В программе образовательные и спортивные активности. В их числе: мастер-классы по футболу, тхэквондо, дзюдо, стрельбе из традиционного лука, дартс, кроссфит и мас-рестлингу. Будут работать зоны батутов и виртуальной реальности, состоятся блиц-турниры по шахматам, шашкам и спортивным нардам, а также презентации образовательных секций Парка будущих поколений, Кванториума IT-клуба и IT школы «Алтан».

В рамках фестиваля пройдет акция «100 картин» по созданию картин очищающими воздух красками. Гости фестиваля познакомятся с традициями народов Якутии на мастер-классах по рукоделию и старинным обрядам коренных народов Севера.

В концертной программе фестиваля выступят популярные творческие коллективы Китджа, URAAN, СНОУ ВОЙС, Люси-театр эстрады, ICE TONE, AY-EN.

На креативной площадке фестиваля интеллектуалы могут попробовать себя в новом: учиться рисовать граффити или осваивать ролики, а любители экстрима — изучать новые технологии. Вход будет свободным для всех желающих.

«Многие жители Якутска по-настоящему увлечены игрой Го. Сегодня был в качестве гостя в прямом эфире местного радио. Во время нашей трансляции звонили люди: рассказывали, что играют в Го ещё с советских времён и профессионально, даже настроены получить дан. Такой интерес нас очень радует, мы понимаем, что Кубок и фестиваль действительно долгожданное событие для жителей республики», – рассказал исполнительный директор АНО «Центр развития и популяризации игры Го и стратегии» Михаил Емельянов.

Го – игра императоров и полководцев. Она является самой древней и сложной стратегической игрой в истории. Название игры в Китае — вэйци, в Корее – бадук. Го – это японское название, которое означает «окружать камнями».

Суть игры в окружении территории соперника и расширении границ своего государства. С помощью Го правители Востока учились управлять страной и разрабатывали стратегии развития.

Долгое время игра Го была распространена только в странах Восточной Азии, но в начале XX века она получила популярность и на Западе. Сегодня Го — одна из самых распространенных настольных игр в мире, насчитывается около 60 миллионов игроков.

Спонсоры Кубка главы Якутии по Го: генеральный партнер золотодобывающая компания «Полиметалл», официальный партнёр Госкорпорация «Росатом». Фестиваль проходит при поддержке АНО ДПО «Парка будущих поколений», Малой академии наук (Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей РС(Я)) и Алмазэргиенбанка.