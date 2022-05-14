Якутск в ожидании ледохода…

Вскрытие реки Лена у города Якутска в этом году ожидается 14-16 мая, на 3-4 дня раньше средних многолетних сроков.

На территории города Якутска в период весеннего паводка угрозе подтопления подвержены 9 населенных пунктов – это села Табага, Хатассы, Пригородный, Сырдах, Тулагино, Капитоновка, микрорайоны Кангалассы, Даркылах и Марха, в случае прорыва гидротехнического сооружения, сообщает ЭХО-YKT с ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как сообщил руководитель МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» Николай Егоров, в зону возможного подтопления попадает 491 жилой дом, в которых проживает 1558 человек, в том числе 382 ребенка.

Ленским бассейновым водным управлением завершены превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда, вблизи города Якутска. Зачернение льда охватило площадь 47 гектар, на затороопасных участках распилен лед общей протяженностью 13 км. Также проведены проверки готовности водопропускных и гидротехнических сооружений к безопасному пропуску весеннего паводка.

«Существует угроза обрушения береговой черты Табагинской протоки, у которой расположено 37 жилых домов, где проживает 101 человек, из них 22 ребенка. В 2021 году в целях обеспечения безопасности выполнены превентивные мероприятия по берегоукреплению Табагинской протоки от села Пригородный до села Старая Табага. Данные мероприятия выполнены на наиболее критичных участках, где наблюдалась наибольшая эрозия береговой линии», — отметил Николай Егоров.

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