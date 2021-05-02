Якутск усилил откачку воды с улиц

В связи с резким потеплением в эти выходные, 2 мая, дорожные службы города Якутска усиливают меры по откачке талых вод с заниженных мест дорожного полотна.

По информации МУП «Жилкомсервис», ежедневно на откачке талых и ливневых вод с улично-дорожной сети города Якутска задействованы 8-10 ассенизаторских машин (АСМ) муниципального предприятия. По мере необходимости количество техники увеличивается до 24 АСМ. Ведется ежедневный контроль за выполнением работ привлекаемых подрядных организаций, также ведётся видеофиксация на сливной станции АО «Водоканал».

Силами территориальных органов управления, управляющих компаний и ТСЖ проводится ежедневная откачка талых вод с внутриквартальных дворовых территорий. Всего на данном направлении работают 13 ассенизаторских машин (АСМ), 130 мотопомп и 60 электронасосов.

Сегодня, 2 мая, откачка талых вод проводится с проблемных участков по проспекту Ленина, ул. Чиряева, ул. Дзержинского, ул. Кулаковского, ул. Автодорожная (Прометей), ул.Лермонтова (рынок Крестьянский), ул. Покрышкина, ул. Т. Оддулока, ул. Лонгинова, ул. Ильменская, ул. Каландаришвили, ул. Пирогова при помощи 8 АСМ.

МУП «Жилкомсервис» сообщает, что за период с 9 по 30 апреля с территории городского округа откачано 12,5 тыс. кубометров талых вод, в том числе силами муниципального предприятия откачано 3,5 тыс. кубометров. Управления округов и пригородов столицы, городскими управляющими компаниями и ТСЖ откачано при помощи АСМ – 3,3 тыс. кубометров, при помощи мотопомп – 4,8 тыс. кубометров и при помощи электронасосов – 725 кубометра воды.

По информации АО «Якутдорстрой», в Якутске продолжается выполнение работ по пропуску талых вод, откачке заниженных мест, содержанию, в том числе ремонту и восстановлению пропускной способности водопропускных лотков, закачке озер.

«Работа по углублению приямков и пропарка трубопроводов выполнена на сегодняшний день на 100%. Установлены 44 электронасоса, из них запущены в работу 26 насосов. С помощью электронасосов с городских улиц откачано 8,5 тыс. кубометров талых вод», — сообщает АО «Якутдорстрой».

Сегодня, 2 мая, силами АО «Якутдорстрой» продолжатся противопаводковые мероприятия по ул.Семена Данилова, ул.Пионерская, ул.Октябрьская, Вилюйский тракт, ул. Рыдзинского. На мероприятиях заняты 12 поливомоечных машин КО-806-ПМ, 4 передвижных паровых установки и 17 дорожных рабочих.

Откачка с водоотводных лотков проводится на ул.Ойунского,11, ул.Чехова, 28-30, ул. Бекетова, ул. Семена Данилова, 3, Покровский тракт, 8 км с помощью 2 АСМ. Откачка талых вод с заниженных мест дорожного полотна проводится на перекрестке улиц Богдана Чижика и Кальвица, улиц Ойунского и Октябрьская, ул. Якутская, 45, ул. Якутская 43, ул. Чехова, 28-30 с помощью 4 насосов и 4 тракторов.