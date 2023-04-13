Якутск топит — тает аномальный мартовский снег

В Якутске наконец потеплело, и город «поплыл» после аномального мартовского снегопада, когда были перекрыты все рекорды по уровню осадков. Завтра днем ожидается температура +3 градуса — ожидается потоп…

Видео подписчика @PRyanaya_Yakutia: Улица Маяковского за 14-ой школой.



На Покровском тракте ведутся ремонтные работы, и дорога сейчас выглядит так, сообщает подписчик тгк Якутск вечерний.



