13.04.2023
20:58
485
Якутск
Якутск топит — тает аномальный мартовский снег
В Якутске наконец потеплело, и город «поплыл» после аномального мартовского снегопада, когда были перекрыты все рекорды по уровню осадков. Завтра днем ожидается температура +3 градуса — ожидается потоп…
На Покровском тракте ведутся ремонтные работы, и дорога сейчас выглядит так, сообщает подписчик тгк Якутск вечерний.
Фото: Телеграм
Источник: Телеграм
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