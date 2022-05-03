Якутск: Стая бездомных собак пугают детей в районе физтех-лицея

Телеграм-канал общественно-политической газеты «Якутск Вечерний» опубликовал тревожное сообщение от подписчика.

Здравствуйте! Стая бездомных собак орудует в нашем районе по ул. Дзержинского, 45/1; 45/2, Халтурина, 14/3, физтех, лицей. Дети боятся играть на улице. Подавали заявку в ЕДДС, сказали, что заявка принята, но собаки так и не отловлены. И что нам делать? Отлов собак ведется или это уже не актуально?