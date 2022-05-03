03.05.2022
17:07
227

Якутск

Якутск: Стая бездомных собак пугают детей в районе физтех-лицея

Телеграм-канал общественно-политической газеты «Якутск Вечерний» опубликовал тревожное сообщение от подписчика.

Здравствуйте! Стая бездомных собак орудует в нашем районе по ул. Дзержинского, 45/1; 45/2, Халтурина, 14/3, физтех, лицей. Дети боятся играть на улице. Подавали заявку в ЕДДС, сказали, что заявка принята, но собаки так и не отловлены. И что нам делать? Отлов собак ведется или это уже не актуально?

Фото: https://t.me/yakutsk_vecherniy
Источник: https://t.me/yakutsk_vecherniy
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх