Якутск станет площадкой для обсуждения развития Арктики

Научные центры соберутся в Якутске для обсуждения вопросов развития Арктики.

С 1 по 3 декабря в Якутске на базе ЯНЦ СО РАН состоится II выездное научное заседание «Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны РФ».

Как отмечал ранее глава Якутии Айсен Николаев, серьёзные проблемы, связанные с изменением климата, требуют консолидации усилий научного сообщества в целях сохранения традиционного уклада коренных народов, внедрения новых безопасных технологий в природопользовании, предотвращении природных и техногенных катаклизмов.

Одной из главных тем заседания станет расширение мониторинга многолетней мерзлоты и минимизация рисков от высвобождения древних патогенов, в том числе бактерий и вирусов.

Также один из блоков вопросов посвящён теме здравоохранения и питания в арктических регионах страны, развитию агропромышленного комплекса.

В рамках мероприятия также рассмотрят особенности правового регулирования охраны окружающей среды при разработке месторождений полезных ископаемых в Арктической зоне.

В мероприятии примут участие представители федеральных исследовательских центров, которые ведут научную деятельность в Арктической зоне РФ, а также вице-президент РАН, профессор, доктор юридических наук, Директор Института философии и права Уральского отделения РАН Виктор Руденко.