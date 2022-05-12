Якутск срочно вызывает волонтеров из Новосибирска

В конце мая Новосибирские волонтёры Базы реабилитации животных отправятся в Якутск спасать город от нашествия бездомных животных.

Якутия продолжает бороться с численностью безнадзорных животных. В городе и области отлавливают собак для дальнейшей стерилизации.

«В пункте временного содержания на сегодняшний день около 1000 особей из них примерно 60% это не стерилизованные самки. Выпускать их без операции категорически нельзя. Они спровоцируют огромный прирост бездомных животных на улицах Якутска.» Комментирует Безрученко Екатерина, руководитель пункта передержки животных г. Якутск.

К волонтерам Базы реабилитации животных обратилась лично Екатерина с просьбой помочь организовать потоковые операционные дни. «За Якутском мы наблюдали, переживали за ситуацию с которой столкнулись жители Якутии этой зимой. Но ехать оперировать в -40 было нельзя. Благодаря помощи фонда «Мир вокруг тебя» от компании Siberian Wellness в мае мы отправимся в Якутию. Планируем провести минимум 3 операционных дня и прооперировать минимум 270 собак в городе Якутске. Что избавит местных жителей от соседства с тысячами бездомных, агрессивных собак в будущем».

Для волонтеров Базы реабилитации этот вызов уже не первый. В прошлом году они уже посетили Город Грозный и Камчатский край. Также волонтеры Базы реабилитации каждый месяц проводят операционные дни в Новосибирске и области.

Практический опыт других регионов показывает, что стерилизация позволяет гуманным способом эффективно решать проблему численности бездомных животных.