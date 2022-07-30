30.07.2022
09:57
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Экология

Якутск сегодня лидер по загрязнению воздуха в России

Загрязнение воздуха в Якутске в 45 раз превышает рекомендуемые параметры ВОЗ
По данным международной системы мониторинга качества воздуха IQAir, Якутск сейчас лидер рейтинга российских городов по уровню загрязнения атмосферы, сообщает тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News

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