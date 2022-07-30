30.07.2022
09:57
328
Экология
Якутск сегодня лидер по загрязнению воздуха в России
Загрязнение воздуха в Якутске в 45 раз превышает рекомендуемые параметры ВОЗ
По данным международной системы мониторинга качества воздуха IQAir, Якутск сейчас лидер рейтинга российских городов по уровню загрязнения атмосферы, сообщает тгк Yakutsk News
Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.07.2022
0
185
30.07.2022
0
388
30.07.2022
0
172
30.07.2022
0
420
30.07.2022
0
224
30.07.2022
0
329
30.07.2022
0
322
30.07.2022
0
554
30.07.2022
0
1053
30.07.2022
0
476
30.07.2022
0
1312
29.07.2022
0
3569
29.07.2022
0
1029
29.07.2022
1
3912
29.07.2022
0
1233
29.07.2022
0
825
29.07.2022
0
819
29.07.2022
0
1391
29.07.2022
1
498
29.07.2022
0
725
29.07.2022
0
360
29.07.2022
1
1050
29.07.2022
0
309
29.07.2022
0
852
29.07.2022
0
708
29.07.2022
0
635
29.07.2022
0
842
29.07.2022
0
232
29.07.2022
0
741
29.07.2022
0
1410
29.07.2022
0
262
29.07.2022
0
451
29.07.2022
0
245
29.07.2022
0
391
29.07.2022
0
635
29.07.2022
0
343
29.07.2022
0
888
29.07.2022
0
256
29.07.2022
0
343
29.07.2022
0
320
29.07.2022
0
405
29.07.2022
0
889
29.07.2022
0
374
29.07.2022
0
2971
29.07.2022
0
331
29.07.2022
0
280
29.07.2022
0
537
29.07.2022
0
2043
29.07.2022
0
441
29.07.2022
0
1615
29.07.2022
0
1769
29.07.2022
0
343
29.07.2022
0
1043
29.07.2022
0
1044
29.07.2022
0
363
29.07.2022
0
1251
29.07.2022
0
2781
29.07.2022
0
531
29.07.2022
0
750
29.07.2022
0
4522
29.07.2022
0
2336
29.07.2022
0
1413
29.07.2022
0
1259
ТОП НОВОСТИ
25.07.2022
0
31094
26.07.2022
0
14623
24.07.2022
2
7600
26.07.2022
0
7000
27.07.2022
1
5501
26.07.2022
0
5300
28.07.2022
0
4896
27.07.2022
0
4774
Добавить комментарий