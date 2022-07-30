Якутск сегодня лидер по загрязнению воздуха в России

Загрязнение воздуха в Якутске в 45 раз превышает рекомендуемые параметры ВОЗ

По данным международной системы мониторинга качества воздуха IQAir, Якутск сейчас лидер рейтинга российских городов по уровню загрязнения атмосферы, сообщает тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News Источник: тгк Yakutsk News

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх