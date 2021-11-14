Якутск рискует, не имея собственного производства жидкого медицинского кислорода

В столицу республики из Хабаровска привезли очередную партию жидкого медицинского кислорода общим объёмом 16 тонн. Ещё дополнительные 8 тонн доставило местное предприятие «Кислород Якутии» из Нерюнгри, где ранее организовано своё производство для лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.

«На сегодня наше Министерство совместно с Министерством транспорта оказывает активное содействие Министерству здравоохранения в формировании необходимого запаса для обеспечения больниц Якутска жидким медкислородом в межнавигационный период. В перспективе нам необходимо не только нарастить объемы его производства, но при этом также важно сохранить и действующие производственные площадки», — сообщил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

Принимая во внимание напряженную эпидобстановку в стране и регионе, Минпромгеологии в течение года вело работу с компаниями по началу производства собственного жидкого медкислорода в республике. Первым региональным производителем стало предприятие «Кислород Якутии». Министерство оказало полное содействие компании в лицензировании и организации поставок в больницы.

«Ближайшая задача — открыть собственное производство жидкого медицинского кислорода уже в столице региона и тем самым сократить зависимость и риски при поставках из-за пределов республики», — подчеркнул министр.

До организации собственного производства в столице региона поставка кислорода в медучреждения осуществляется из Хабаровска и Южной Якутии. Минпромгеологии совместно с Минздравом и Минтрансом разработан посуточный план-график потребности и доставки кислорода с Хабаровска и Нерюнгри в г. Якутск.

Кроме того, в Якутии может также появиться ещё один производитель жидкого медкислорода. Заявку на получение лицензии в Минпромторг РФ до конца года планирует направить ещё одно предприятие — «Сахаагроплем».