Якутск рассматривает пути по приобретению собственного асфальтобетонного завода

В столице республики продолжится ремонт улиц по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который будет работать до 2024 года. В 2020 году будет отремонтировано 22 километра дорог. В связи, с этим выгодным приобретением для города мог бы стать собственный асфальтобетона завод по производству.

Якутск готовится к реконструкции проспекта Ленина, которая включит в себя и замену коммуникаций, а также благоустройство. В этом году начнется подготовка проектно-сметной документации для этого масштабного проекта. Кроме того, запланирован ремонт дорог в пригородах, строительство подъездных дорог к кварталам многодетных в Табаге, Тулагино и Хатассах. В целом, в связи с продолжением национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в столице республики проложат еще немало километров дорожного покрытия. В связи с этим выгодным приобретением для города мог бы стать собственный завод по производству асфальтобетонной смеси. Город мог бы не зависеть от поставщиков и своими силами производить качественное дорожное покрытие, по стоимости, дешевле предложений рынка. Напомним, предложение по приобретению в муниципальную собственность асфальтобетонного завода год назад внес депутат по Строительному избирательному округу Феликс Романов.

«В случае приобретения завода Окружной администрацией при поддержке Правительства республики за качество дорог будет отвечать уже муниципалитет, а не подрядчик, а значит, контролировать ход работ и их качество будет гораздо проще, да и бюджет города будет пополнятся предприятием подконтрольным городом, на чьей территории планируется разместить завод! Сами посудите, деньги, выделяемые из трёх бюджетов, будут осваиваться муниципальным предприятием и будут оседать в городе. Депутатский корпус поддержал идею, ведь, асфальтированные дороги, тротуары и дворы — вот каким должен быть наш любимый город», – считает Феликс Романов.

Тем не менее, предложение, поддержанное Сарданой Авксентьевой и Якутской городской думой, осталось без должного внимания. В январе депутаты напомнили администрации столицы республики об этом упущении. Как пояснила Глава города Якутска, желание приобрести завод не угасло.

«Действительно, приобретение такого завода разными способами мы рассматривали. Сегодня в Якутске сегодня, если не ошибаюсь, семь асфальтобетонных заводов. «РИК Автодор» намерен приобрести еще один, и у нас есть планы по совместной работе по этому вопросу. Стоимость этого завода порядка 200 млн. руб. Желание по приобретению есть, но денег таких у нас нет. Пока мы собираемся рассмотреть финансовое состояние АО «Якутдорстрой», – сказала Сардана Авксентьева.

«Очень хочется надеяться, что в этом году асфальтобетонный завод для нужд города будет приобретён, а наши дороги и придомовые территории обретут красивый вид», – заключает Феликс Романов.