Якутск прощается с тремя героями-защитниками

Сегодня мы простились с Александром Сергеевичем Гундаревым, Максимом Семеновичем Колодезниковым и Андреем Валерьяновичем Ощепковым — сообщает мэр Якутска Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.

Настоящие мужчины, защитники, воины, стоявшие на страже интересов Родины, погибли как герои, оставив после себя светлую память и спасенные жизни мирных жителей Донбасса. Их имена стали символом мужества, доблести и патриотизма для всех нас. Спасибо родителям, за воспитание достойных сыновей своего народа!

Еще раз выражаю слова соболезования родителям, жёнам, детям, родным и близким, сослуживцам героев.

Вeчнaя пaмять героям-защитникам Отечества!