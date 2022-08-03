03.08.2022
16:55
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Некролог

Якутск прощается с тремя героями-защитниками

Сегодня мы простились с Александром Сергеевичем Гундаревым, Максимом Семеновичем Колодезниковым и Андреем Валерьяновичем Ощепковым — сообщает мэр Якутска Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.

Настоящие мужчины, защитники, воины, стоявшие на страже интересов Родины, погибли как герои, оставив после себя светлую память и спасенные жизни мирных жителей Донбасса. Их имена стали символом мужества, доблести и патриотизма для всех нас. Спасибо родителям, за воспитание достойных сыновей своего народа!

Еще раз выражаю слова соболезования родителям, жёнам, детям, родным и близким, сослуживцам героев.

Вeчнaя пaмять героям-защитникам Отечества!

Фото: https://t.me/EvgenyGrigorev
Источник: https://t.me/EvgenyGrigorev

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