Якутск проголосовал за лучший фильм

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17 августа в Якутске в рамках выставки «ХАРАХ: [про]зрение»состоялся конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино. Зрители увидели лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров и проголосовали за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Народным победителем по мнению жителей Якутска стал фильм «Болванка» режиссера Никиты Власова. Фильм получил приз за лучшую режиссуру на фестивале «Короче» в 2019 году.

С 12 июня по 1 октября более 1000 городов России примут самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Свыше миллиона зрителей выйдут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.

В этом году организаторы сформировали емкую и оригинальную программу фильмов, которых нет в открытом доступе. Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется картина актера Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.

Конкурсная программа фестиваля уличного кино:

«Интервью», режиссер Иван Соснин. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2019

«Эвтаназия», режиссер Елена Бродач. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2019

«Болванка», режиссер Никита Власов. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2019

«Электрический Ток», режиссер Пётр Федоров. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2018

«Миллиард», режиссер Евгений Дудчак. Фильм участвовал в конкурсе московского кинофестиваля «Будем жить»

«День Рождения», режиссер Наталья Берег. Фильм участвовал в кинофестивалях Autumn Shorts Film Festival (США), International Half Festival (Индия), «Короче»

«Подстава», режиссер Екатерина Тодоровская

«Огонь», режиссер Мария Шульгина. Приз за лучший сценарий на фестивале «Короче»

«Harmony», режиссер Евгений Сангаджиев. Специальное упоминание жюри на фестивале «Движение»

«Лучше Забей», режиссер Ирина Ходюш

«В этом году мы отсмотрели более 1000 короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для вас 10 лучших, – комментирует генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков. – Это будет по-настоящему народная подборка – яркая, затрагивающая понятные большинству проблемы и ситуации, иногда гомерически смешная. За 6 лет фестиваль охватил всю страну – для нас это лучший показатель качества программы».

Также фестиваль представил насыщенную внеконкурсную программу. Большинство фильмов программы — участники престижных российский фестивалей «Кинотавр» и «Короче» разных годов. Среди режиссеров – Алексей Нужный, известный зрителю по фильму «Я худею», Виктория Рунцова, чей фильм «Твою мать!» стал победителей фестиваля «Короче» в 2018 году, Паулина Андреева, Ирина Вилкова и многие другие.

Вместе с компанией «Снегурочка» фестиваль уличного кино проводит конкурс короткометражных фильмов «А4» на уже готовые сюжеты. Главный приз – 1 000 000 рублей. Экспертами конкурса выступят кинорежиссер, председатель жюри «Кинотавра-2018» Алексей Попогребский; сценарист фильмов «Притяжение», «Лёд», «Тренер» Андрей Золотарёв; актер театра и кино Владимир Вдовиченков. Принять участие в конкурсе, можно заполнив анкету и прислав короткометражный фильм на сайте http://a4.wsffest.com/.

Фестиваль уличного кино проходит шестой год подряд. В этом году проект организуется при поддержке Фонда президентских грантов, онлайн-кинотеатра Okko и компании Tele2. Вход свободный.

Информационные партнеры фестиваля: телеканал «Дождь», телеканал «Москва 24», радиостанция «Авторадио», информационное агентство Regnum, ИД Собеседник, журнал Starhit, городская афиша Time Out, cайт для молодых кинематографистов MovieStart.ru.