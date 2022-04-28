Якутск: Продолжается онлайн-голосование по выбору благоустройства общественной территории

На сайте https://14.gorodsreda.ru/ c 15 апреля проводится онлайн-голосование по выбору объектов, подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Голосование продлится до 30 мая 2022 года. Отдать свой голос может любой желающий в возрасте от 14 лет и старше. Каждый голосует лично и может выбрать только один дизайн-проект.

Объекты Якутска, подлежащие благоустройству в 2023 году

На выбор жителям города Якутска представлено 5 проектов благоустройства общественных пространств. Для рейтингового голосования по определению общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках программы по созданию комфортной городской среды в 2023 году, определены следующие городские территории:

1. Благоустройство набережной озера Сайсары;

2. Благоустройство набережной имени Романа Дмитриева;

3. Сквер любви;

4. Сквер строителей;

5. Сквер имени Федора Кузьмича Попова.

При создании проектов были учтены пожелания горожан, отмеченные при подаче предложений по благоустройству общественных территорий.

Как голосуем?

Для того чтобы стать участником голосования, необходимо быть зарегистрированным на портале «Госуслуги».

Сначала необходимо зайти на сайт для голосования, затем авторизоваться через портал «Госуслуги», выбрать регион и город (Республика Саха (Якутия), Якутск), далее выбираем понравившийся проект.

Примите участие в голосовании! Важен каждый голос! Создаем комфортную городскую среду вместе!