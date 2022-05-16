Якутск принимает участие во Всероссийской акции-Бизнес не спит

Росмолодёжь.Бизнес 26 мая в День предпринимателя запускает уникальную Всероссийскую акцию «Бизнес не спит». 11 городов-участников, более 20 экспертов в области предпринимательства — и всё это в гибридном формате. Предприниматели в прямом эфире расскажут о реальных успешных кейсах построения бизнеса «с нуля», дадут действующие инструменты и пошаговые инструкции, как начать своё дело. У зрителей акции будет возможность очно задать вопросы спикеру, у онлайн-аудитории — через чат с модератором по ходу трансляции.

Старт акции запланирован на 08:45 мск 26 мая. Первым пойдёт Петропавловск-Камчатский, затем эстафету примет Владивосток. Далее за дело возьмутся Якутск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Сочи и Калининград. Беспрерывная онлайн-трансляция будет идти целый день. Ожидается, что участники, которые не смогут присоединиться к мероприятию очно, подключатся к прямому эфиру на официальной странице сообщества Росмолодёжь.Бизнес в Вконтакте https://vk.com/rosmolodez.business.

«Каждый регион России по-своему уникален. И, естественно, что при построении бизнеса предпринимателем учитывается и географическое положение, и даже менталитет. Находясь в центральной России, мы не всегда имеем представление о том, как устроена сфера того же ритейла, к примеру, во Владивостоке. Но ознакомится с возможностями этого региона, расширить свои горизонты, завязать новые знакомства, и даже найти себе бизнес-партнёров из отдалённых субъектов вполне решаемые задачи. Акция «Бизнес не спит» — это пошаговая инструкция создания собственного дела с нуля в разных географических зонах страны. Это не только полезно с точки зрения общего развития, но и с точки масштабирования или тиражирования уже существующего бизнес-проекта», — пояснил руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Алексей Рвачёв.

Основной целью мероприятия организаторы называют получение уникального опыта в сфере бизнеса, приобретение новых знакомств, увеличение информированности об экосистеме предпринимательства у аудитории. К участию приглашаются россияне в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация на «Бизнес не спит» по ссылке: https://myrosmol.ru/event/95791

Организатором мероприятия выступает трек Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторы акции — крупные региональные вузы, комитеты по делам молодёжи, департаменты по молодёжной политике, организации «Мой бизнес», а также Общество «Знание».