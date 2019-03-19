Якутск примет чемпионат России по северному многоборью

С 1 по 7 апреля, в Якутске состоится чемпионат и первенство России по северному многоборью, где примут участие сильнейшие спортсмены из разных регионов нашей страны.

Чемпионат пройдет в СК «Модун», а также на местности «Зеленый луг». Спортсмены будут соревноваться в таких видах, как метание тынзяна на хорей, метание топора на дальность, тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами, бег с палкой и прыжки через нарты.

Из каждой команды, в соревнованиях будут участвовать 6 мужчин и 5 женщин.

Победителем спортивных соревнований в многоборье будет считаться спортсмен, набравший в сумме наименьшее количество очков по пяти дисциплинам спортивных соревнований.