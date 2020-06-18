Якутск приглашает на виртуальную экскурсию по Үс Хатыҥ

«Ысыах Туймаады-2020»: 18 июня приглашаем на лекцию «Обряд благословения» и на виртуальную экскурсию по священной земле «Үс Хатыҥ»

В рамках национального праздника «Ысыах Туймаады-2020» в онлайн-пространстве сегодня, 18 июня в 15.00 ч. организаторы приглашают посетить виртуальную выставку по местности «Үс Хатыҥ».

По словам Алены Колосовой, главного специалиста экспозиционно-выставочной деятельности Музея города Якутска, в местности Үс Хатыҥ возведены уникальные ритуальные сооружения, при их реконструкции использовались как сохранившиеся древние образцы, так и архивные материалы, записи Олонхо и рассказы знатоков старины.

«Многие лишь поверхностно знают настоящие значения того или иного ритуального объекта Үс Хатыҥ, поэтому мы решили создать небольшой путеводитель, фото-экскурсию по самым важным местам праздника Ысыах Туймаады» — прокомментировала Алена Колосова.

Виртуальная экскурсия расскажет о 8 крупных сооружениях – Аан Артык (Главный вход), Аар кудук чэрчи мас (Мировое дерево), Аартык суола (дорога между 99 сэргэ), Алтан сэргэ (Медный коновяз), Аар баҕах, Центр кумысопития, место встречи солнца, Аан Алахчын Хотун хонуута (Священная роща духа Земли).

«Посетителям в режиме онлайн выпадает великолепная возможность путешествовать во времени», — подчеркнула Алена Колосова. Гостей ждут на платформе www.kvantorium14.tk, приложение Майнкрафт, в Youtube Кванториум_Якутск.

Сегодня, 18 июня в 18.00 ч. пройдет лекция «Ыһыах алгыһын тутула» Людмилы Ефимовой, заведующей кафедры «Культурология» ИЯКН СВФУ.

Обряд Алгыс национального праздника Ысыах имеет свою сформированную структуру, набор и порядок слов.

«В тексте упоминаются все Божества верхнего, серединного и нижнего миров. В этом главная особенность Алгыса праздника Ысыах. Ни в каком другом такого нет», — отметила Людмила Ефимова. По ее словам, только у якутов и бурятов осталась традиция персонифицировать Божеств и духов, каждый из которых имеет собственное имя.

Всех, кто интересуется культурой и традициями Якутии приглашают на сайт www.cultura14.ru, Instagram: @gagarin_culturecenter, Youtube Управления культуры г. Якутска, медиаплатформу Ykt.ru.