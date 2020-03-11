Якутск посетила делегация Института археологии и этнографии СО РАН

10 марта в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» состоялась встреча с делегацией из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН во главе с директором, член-корреспондентом РАН, доктором исторических наук Андреем Кривошапкиным. На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества двух институтов в ключе археологических исследований на Северо-Востоке России.

В ходе визита гости ознакомились с обширной археологической коллекцией ИГИиПМНС СО РАН, пополнявшейся сотрудниками отдела археологии и этнографии в течение нескольких десятилетий.

На научной сессии гости представили свои доклады. Директор Института археологии и этнографии СО РАН Андрей Кривошапкин выступил с докладом о неандертальцах Северной Азии, старший научный сотрудник отдела археологии каменного века ИАЭТ СО РАН, доктор исторических наук Антон Анойкин рассказал про начальный верхний палеолит севера Центральной Азии. Научный сотрудник Научно-образовательного отдела ИАЭТ СО РАН, кандидат исторических наук Владимир Харевич ознакомил слушателей с реконструкцией древних технологий расщепления камня (на материалах палеолита Енисея).