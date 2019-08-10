Якутск попал в топ самых грязных городов

Опрос, проведенный в 200 крупных российских городах, выявил, что хуже всего экологическую обстановку на своей малой родине оценивают жители Киселевска, Белово, Норильска, Воркуты и Якутска. Об этом говорится в материалах исследования аналитиков Domofond.

Исследование охватило 90 тыс. россиян. При этом средняя по России удовлетворенность горожан экологией составила 6,6 балла из 10 возможных. В частности, лучший показатель — 8,8 балла — зафиксирован в Геленджике. Схожие показатели отмечаются в Ейске (8,7), Сочи и Ессентуках (оба — 8,6 балла). Для сравнения, хуже всего оказалась оценка жителей Норильска: состояние экологии горожане оценили на 1,9 балла из 10.

«На улице воздух часто пахнет серой, во рту отдает кисловатым привкусом, жженой резиной», — жалуются норильчане на состояние местной экологии.

Чуть выше показатели маленьких угледобывающих городов Кемеровской области — Киселевска (2,7 балла) и Белово (3,4 балла). Согласно данным Domofond, чаще всего жители Киселевска жалуются на черный снег зимой, а жители Белово — на пыль с отвалов Бачатского угольного разреза, затрудняющую дыхание.

В пятерку наиболее загрязненных городов страны, по отзывам местных жителей, также вошли Воркута и Якутск. Показатели этих 2 городов составили 3,6 балла.