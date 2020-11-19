Якутск получает огромные деньги на переселение из ветхого жилья

19 ноября состоялась постоянная комиссия Якутской городской Думы по градостроительству и архитектуре. Рассмотрены бюджет 2021 года в профильной сфере, а также изменения в нормативные правовые акты. Вел комиссию ее председатель Владимир Аммосов.

Первый вопрос – «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов (1 чтение) в сфере градостроительства и архитектуры». Информация Ольги Максимовой – начальника Департамента финансов Окружной администрации Якутска.

Резкое увеличение финансирования запланировано по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Якутске на 2018-2024 годы». По подпрограмме «Обеспечение благоустройства общественных территорий» увеличение будет с 33 млн рублей в текущем году до 58 млн в 2021 году. По подпрограмме «Обеспечение благоустройства дворовых территорий» — с 16 до 143 млн рублей. В целом программа увеличена в три раза до 205 млн рублей.

Всего к сфере градостроительства отнесено 3 муниципальных программы, общее финансирование 934 млн рублей, в то время как в текущем году планируется 1, 160 млрд рублей.

Депутат Станислав Сивцев обратил внимание на сбор земельного налога – какова его динамика по годам? Ольга Максимова, не называя сумм, отметила, что в этом году пандемия помешает выполнить план.

На что народный избранник сказал: «Мы прикрываемся пандемией, но нельзя считать, что все пропало, надо бороться! Какие есть предложения от Агентства земельных отношений, кроме налоговых инспекций? Надо пересмотреть эту работу. Да, деньги поступают из вышестоящих бюджетов по муниципальным программам, но там скоро начнут спрашивать: что вы делаете для пополнения казны города?»

Его поддержал народный депутат республики Иван Данилов, отметив, что земельные налоги и сборы по аренде земли – большой пласт работы, «зарытые» дополнительные доходы бюджета.

Также депутаты высказали пожелания в успешном освоении огромных средств, которые выделяются городу на переселение из ветхого и аварийного жилья в 2021-2022 году – около 5 млрд рублей.

Первый заместитель Главы Якутска Евгений Григорьев пояснил, что большая работа идет по привлечению республиканских организаций, например, РИА. Деньги же пойдут через республиканскую структуру – Дирекцию жилищного строительства.

Второй вопрос – «О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года № 169-НПА «Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск». Информация Северины Архиповой – начальника Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры ОА. Здесь речь идет об изменениях в градостроительном зонировании целого ряда земельных участков. Депутаты подробно отнеслись к каждому участку, и некоторые решили разобрать позже.

Третий вопрос – «О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 28 февраля 2018 года № 377-НПА «О порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, остановочным пунктам в границах городского округа «город Якутск», изменения, аннулирования таких наименований, размещения информации в государственном адресном реестре». Информация Северины Архиповой – начальника Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры ОА. Предлагается ввести в порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, планировочной структуры, остановочным пунктам проведение общественных обсуждений. Если решение будет принято на сессии, то имена улицам можно будет утверждать после общественного обсуждения в интернете.