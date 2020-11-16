Якутск поддержит акцию #мненефиолетово

17 ноября по всей России пройдут мероприятия в поддержку Всемирного дня недоношенных детей. В этом году к акции #мненефиолетово Благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо» присоединились 30 регионов страны, в том числе Якутия.

17 ноября телебашня Якутска и Световой фонтан на ул. Орджоникидзе засияют фиолетовым цветом в знак солидарности с семьями недоношенных. Фиолетовый – официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) и Благотворительного фонда «Право на чудо». Он символизирует надежду, сострадание и открытость.

Организаторы акции приглашают зайти на сайт nefioletovo.ru, прочитать истории врачей-неонатологов и людей, рожденных раньше срока. А также делиться в социальных сетях фотографиями подсвеченных объектов и видеороликом с хештегом #мнеНЕфиолетово.

«Самое страшное для семьи, которая столкнулась с рождением недоношенного ребенка – информационный вакуум и непонимание того, что их ждет дальше. Преждевременные роды чаще всего случаются внезапно, вместо встречи с розовощеким малышом – недели в реанимации, долгое выхаживание. Это нелегко. Кампанией #мнеНЕфиолетово мы хотим показать, что родители не одни, что рядом есть множество других семей, в которых дети родились раньше срока, и даже детей с экстремальным весом врачам сегодня удается выхаживать – многие к 3-4 годам догоняют сверстников.

К сожалению, для многих людей слово «недоношенный» звучит как ругательство, многие не понимают, зачем спасать таких детей, если у них есть риск остаться инвалидами. Мы убеждены, что так быть не должно», – говорит Екатерина БОЧКАРЕВА, менеджер по коммуникациям и PR фонда «Право на чудо».

«Столкнуться с преждевременными родами может абсолютно любая семья: даже здоровая, сильная физически женщина может родить раньше срока, от этого никто не застрахован. За последние 10-20 лет врачи-неонатологи совершили значительный научный и технологический прорыв! Сегодня нам удается в прямом смысле слова совершать чудо – выхаживать самых маленьких новорожденных детей, родившихся с массой тела менее 1000 граммов. Недоношенность – это еще не приговор, однако все еще остается достаточно серьезной патологией. Мы счастливы, что большинство наших пациентов в итоге идут в школу вместе со сверстниками. При этом у каждого неонатолога есть истории о тяжелых детях, когда сутками тебе отойти от пациента. Я уверен, что случайные люди в этой профессии не задерживаются.

И в рамках празднования Дня недоношенных, да и в остальные 364 дня стараемся делать все возможное, чтобы общество не оставалось равнодушным – поддерживало нас, а не кидались камнями во врачей, чтобы люди помогали детям вставать на ноги. В это время нам всем важно объединиться, чтобы дать шанс как можно большим семьям быть счастливыми и растить здоровых детей», – говорит Алексей МОСТОВОЙ, врач анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, к.м.н., заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница», главный внештатный неонатолог в Северо-Кавказском федеральный округе.

Ежегодно в России 100 тысяч детей рождается раньше срока – до окончания 37 недели беременности. Осложнения из-за преждевременных родов – основная причина младенческой смертности.

В 2020 году по инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) Всемирный день недоношенных детей поддержат более 200 стран мира, привлекая внимание к проблеме свыше 2,5 млрд. человек.

О благотворительном фонде «Право на чудо»

Благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо» в 2015 году создала Наталья Зоткина – мама недоношенного ребёнка. Миссия фонда – сохранение качества жизни детей, родившихся раньше срока, и их семей.

В 2016 году фонд запустил первую в России Горячую линию поддержки женщин с угрозой преждевременных родов, семей с недоношенными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья – 8 800 555 29 24. Звонки принимают специально подготовленные психологи, врач-неонатолог, консультант по грудному вскармливанию, юрист. Звонок бесплатный с любого телефона России. Горячая линия работает ежедневно с 8.00 до 23.00 по московскому времени.

Сайт фонда – www.pravonachudo.ru