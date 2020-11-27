Якутск перестает быть «хайповым» городом

Минувшая 22-я сессия Якутской гордумы получилась громкой. Депутаты предложили в целях экономии бюджета изменить порядок премирования руководителей МУПов и акционерных обществ с участием города, которые практически ничего не приносят в казну города. Также мэрии дали понять, что пора взяться за теневой бизнес, чтобы он платил налоги. И третье – подходить разумно к экономии средств.

23 ноября руководитель Департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Жанна ЯКИМЕНКО направила в Гордуму информацию о премиях руководителей муниципальных и акционерных предприятий, находящихся в собственности Окружной администрации.

Председатель Гордумы Альберт СЕМЕНОВ отметил:

«Вижу, что здесь информация либо неполная, либо неверная. По данным Контрольно-счетной палаты Якутска, генеральный директор МУП «Теплоэнергия» в 2019 году получил 2 млн рублей премию и столько же компенсации при увольнении. А по сведениям ДИЗО, у него была нулевая премия», — пояснил Семенов.

Между тем, как было отмечено на сессии, по данным Окружной администрации, в среднем МУПы и акционерные общества в год дают городу по 300 тысяч рублей дохода.

Надо пояснить, что многие МУПы вообще не приносят доходов, планово убыточны.

Альберт Семенов сказал:

«Если мы говорим, что должны экономить на всем — о продаже здания мэрии речь уже зашла – может быть, будем изыскивать и внутренние резервы? Предприятие дает в казну 300 тысяч рублей, а его руководитель получает с премиями 12 миллионов в год. Наверное, это неправильно».

При этом заместитель главы Якутска по вопросам финансов и экономики Георгий ГАВРИЛЬЕВ согласился:

«Мы хотим все это систематизировать и привязать выплаты к финансовым результатам».

Депутаты привели другой пример: МУП «Жилкомсервис» находится в предбанкротном состоянии, а его руководитель получает премии.

Депутат Сергей ЧЕРНЫХ напомнил, что у мэрии Якутска есть непрофильные активы и неиспользуемые здания, которые можно продать для пополнения бюджета.

Председатель комиссии по градостроительству и архитектуре Владимир АММОСОВ сказал, что был в шоке от услышанного.

«Почему до принятия решений до нас доводится недостоверная информация? Может, туда прокуратуру отправить надо? Вчера я познакомился с новым руководителем Управы Сайсарского округа – за год он у нас уже четвертый. Он говорит, что у него до конца года на фонд оплаты труда осталось 25 тыс рублей. То есть три руководителя увольнялись, получали «золотые парашюты», а теперь работникам зарплату платить нечем. Люди посидели по одному-два месяца, не выполнили задачи, на решение которых нанимались, и при уходе получили все социальные выплаты по контрактам, опустошив бюджет Управы», — сказал депутат.

О здании мэрии тоже говорили. Сергей Черных предложил, если администрация города не включит свое здание в приватизационный план до конца года, то передаст часть этажей образовательным учреждениям.

«Если сказали «А», то надо сказать «Б», — резюмировал депутат.

Председатель Гордумы отметил, что решения по продаже здания надо выносить на широкое обсуждение, что обращений к депутатам не поступало, стоимость нового здания и переезда не просчитана, а дорого продать здание в период экономической стагнации не получится. И то, что нельзя торговать историей, общим домом для многих общественных организацией.

В некоторых СМИ появилась информация, что депутаты увеличили расходы на свой аппарат. Однако фонд оплаты труда сокращается на 10 процентов, расходы на аппарат не увеличились.

В целом депутаты отметили, что ситуация с бюджетом улучшается, практически все расходы остаются на уровне текущего года, несмотря на непростую финансовую ситуацию. После хайпа на всю Россию о продаже здания мэрии, похоже, все «устаканилось». Верх берет трезвый расчет.