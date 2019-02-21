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21 февраля 2019, 0:02
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Якутск ожидает мусорный коллапс?

Ассоциация перевозчиков мусора отказывается работать с «Якутскэкосети». Оператор не выполняет условия договора.

По условиям соглашения, рассказывают представители Ассоциации организаций по обращению с отходами, оператор обязался оплатить вывоз мусора в объеме 43 тысяч кубометров. Сумма договора — 13,6 млн рублей.  «По факту объем вывезенных отходов равен 61 тысяче кубометров. Но оператор, основываясь на своих подсчетах, сообщает, что оплатит [вывоз] 18 тысяч кубометров. К единому решению вопроса мы не пришли, поэтому с завтрашнего дня отказываемся вывозить мусор», — рассказали подрядчики.

В объединении состоят 14 юридических лиц. Кроме тарифов и нового оператора, в сфере, как рассказали перевозчики, ровным счетом ничего не изменилось.«Каждый подрядчик остался при своих точках. График мы соблюдаем, объемы те же. Вроде, судя по росту тарифов, средств должно быть больше, но почему-то отказываются платить за выполненную работу. Мы лишь получили авансовый платеж в четыре миллиона рублей, который не покрыл расходы на топливо, зарплату», — говорят подрядчики.

«Якутскэкосети» соглашается с актом оказанных услуг на 6,3 из 19 млн рублей. Компания напоминает подрядчику, что по условиям договора стоимость услуг в отношении жилфонда определяется исходя из нормативов накопления отходов. Оператор также ссылается на данные о количестве проживающих, предоставленные управляющими компаниями и МКУ «Расчетно-биллинговый центр».

Получить оперативно комментарий «Якутскэкосети» не удалось.

С января этого года страна перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, согласно которой в Якутске житель многоквартирного дома за вывоз мусора платит 131,13 рубля, частного сектора — 138,88. 44 рубля из этой суммы, сообщалось ранее, будет направляться на вывоз мусора.

«Якутскэкосети» является региональным оператором в центральной зоне республики и отвечает за мусор в Якутске, Жатае, Горном, Намском и Хангаласском улусах.

Источник: News.Ykt.Ru
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