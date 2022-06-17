17.06.2022
11:02
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Якутск

Якутск озеленят яблонями, сиренью и акациями

Ботанический сад уже начал проращивать саженцы

Проспект Ленина после капительного ремонта озеленят яблонями, сиренью, акациями и соснами. Об этом журналистам рассказал директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов.

«С прошлого года мы начали работать с ботаническим садом, предварительные договоры уже заключены», — сказал Алексей Варламов. Он отметил, что проспект Ленина озеленится новыми деревьями. «Будут яблони, сирень, акация и сосна. Эти виды уже отрабатываются. Специалисты сада начинают высадку и посадку, чтобы саженцы набрали возраст и рост для возможности пересадки», — сказал директор Главстроя.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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