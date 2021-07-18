18.07.2021
11:02
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Происшествия

Якутск отрезан от мира

Густой дым стал причиной задержки рейсов в аэропорту Якутск.

По метеоусловиям, из-за отсутствия видимости, задержаны рейсы как на прибытие, так и на отправление. Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий.

Информация о времени выполнения рейсов появится по факту улучшения погодных условий.

Фото: https://www.instagram.com/p/CRczfqHMeBS/
Источник: https://www.instagram.com/p/CRczfqHMeBS/
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