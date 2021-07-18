18.07.2021
11:02
100
Происшествия
Якутск отрезан от мира
Густой дым стал причиной задержки рейсов в аэропорту Якутск.
По метеоусловиям, из-за отсутствия видимости, задержаны рейсы как на прибытие, так и на отправление. Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий.
Информация о времени выполнения рейсов появится по факту улучшения погодных условий.
Фото: https://www.instagram.com/p/CRczfqHMeBS/
Источник: https://www.instagram.com/p/CRczfqHMeBS/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.07.2021
97
18.07.2021
117
18.07.2021
188
18.07.2021
211
18.07.2021
768
18.07.2021
847
18.07.2021
576
18.07.2021
946
17.07.2021
871
17.07.2021
935
17.07.2021
1990
17.07.2021
767
17.07.2021
1479
17.07.2021
1590
17.07.2021
1004
17.07.2021
446
17.07.2021
1039
17.07.2021
985
17.07.2021
947
17.07.2021
658
17.07.2021
1402
17.07.2021
451
17.07.2021
724
17.07.2021
442
17.07.2021
931
17.07.2021
615
17.07.2021
2329
16.07.2021
2909
16.07.2021
842
16.07.2021
1263
16.07.2021
979
16.07.2021
1229
16.07.2021
2062
16.07.2021
1501
16.07.2021
1121
16.07.2021
835
16.07.2021
1039
16.07.2021
718
16.07.2021
1162
16.07.2021
818
16.07.2021
597
16.07.2021
678
16.07.2021
1453
16.07.2021
667
16.07.2021
521
16.07.2021
695
16.07.2021
530
16.07.2021
547
16.07.2021
1325
16.07.2021
701
16.07.2021
859
16.07.2021
785
16.07.2021
824
16.07.2021
1436
16.07.2021
1062
16.07.2021
2503
15.07.2021
1784
ТОП НОВОСТИ
14.07.2021
8606
12.07.2021
4199
12.07.2021
3985
12.07.2021
3518
15.07.2021
3338
16.07.2021
2907
12.07.2021
2763
15.07.2021
2698
13.07.2021
2453