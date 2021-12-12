12.12.2021
16:05
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Праздники

Якутск отметит День Конституции иллюминацией

Сегодня, в День Конституции, архитектурно-художественная подсветка телебашни в Якутске загорится цветами российского триколора. Праздничную иллюминацию включат с 19:00 до 20:00 час.

Напомним, что праздничная подсветка появится на телебашнях в Нижнем Новгороде, Воронеже, Казани, Красноярск, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Грозном, Калуге и других городах страны.

На медиафасаде Останкинской башни в Москве будет транслироваться флаг России, а с наступлением сумерек будет включен праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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