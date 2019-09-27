Якутск отмечает День государственности РС(Я)

27 сентября, в День государственности Республики Саха (Якутия), в Якутске состоялись торжественные церемонии возложения цветов к памятникам видных общественно-политических деятелей республики. Временно исполняющий обязанности главы города Якутска Максим Трофимов принял участие в праздничных мероприятиях, проходящих на площади Орджоникидзе.

В церемонии возложения цветов к памятнику Платону Ойунскому участвовали председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов, председатель Конституционного суда республики Александр Ким-Кимэн, руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров, народные депутаты, депутаты Якутской городской Думы, преподаватели и студенты, финалисты республиканской молодежной деловой игры «Министр», общественность города.

После возложения цветов Владимир Солодов поздравил горожан и подчеркнул, что 27 сентября 1990 года была открыта новая и важная страница в истории республики. В этот день принята Декларация о государственном суверенитете РС(Я), которая послужила основой для разработки нормативных актов, документов, законов и тем самым способствовала динамичному развитию республики в составе Российской Федерации.

«Сегодня мы вспоминаем и отдаем дань памяти нашим выдающимся землякам, общественным и государственным деятелям, основателям государственности в республике. Мы показываем, что память о наших выдающихся предках жива», — отметил председатель Правительства РС(Я).

В своей приветственной речи Максим Трофимов сказал: «Сегодня вся республика отмечает День государственности, в этот день мы вспоминаем основателей нашей республики, таких как Платон Ойунский. Также мы отдаем дань уважения и якутским политикам новой Якутии. В первую очередь, первому президенту Михаилу Николаеву. Наша республика сегодня является лидером на Дальнем Востоке по многим показателям социально-экономического развития. Наша столица, город Якутск, в которой проживает треть населения республики, является драйвером развития здравоохранения, науки, образования, бизнеса и инноваций».

Заместитель главы города Якутска Павел Кириллин возложил цветы к памятнику видному государственному, общественному деятелю, одному из создателей Якутской автономии Исидору Барахову и поздравил всех присутствующих с Днем государственности: «Значимость этой даты никогда не потеряет своей важности. Мы должны беречь и сохранять ценности, которые сегодня озвучиваем и передать память о наших выдающихся руководителях последующим поколениям».

Заместитель главы города по ЖКХ Роман Сорокин принял участие в возложении цветов к памятнику основоположника якутской литературы, писателя А. Е. Кулаковского. Замглавы по развитию территорий Евгений Григорьев возложил цветы к памятнику общественного деятеля, ученого, писателя В.В. Никифорова. Замглавы по социальным вопросам Наталья Степанова участвовала в церемонии у памятника государственному и политическому деятелю И.Е. Винокурову.

В рамках праздничных мероприятий состоялось торжественное вручение паспортов Российской Федерации юным якутянам, которые отличились в учебе, спорте и общественной деятельности.