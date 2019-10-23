1-ый зампред правительства: Якутск опаздывает с завершением дорожных работ

У первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексея Колодезникова состоялось очередное заседание штаба по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Алексей Колодезников рассмотрел ход дорожных работ с контрольным сроком завершения до 31 октября. По его мнению, стабильная ситуация наблюдается по региональным автодорогам. В этом направлении дорожные работы идут согласно плану и контрактному сроку. Сегодня сданы 43% запланированных работ, до конца октября работы будут завершены на 80%. На днях завершаются работы на автодорогах «Анабар», «Абалах», «Кобяй», «Нам». На сегодняшний день по завершенным и сданным объектам региональных автодорог профинансировано 1,55 миллиарда рублей. На 78,61 % выполнены работы по укладке асфальта и других типов покрытий.

В городе Якутске до конца октября, по словам Алексея Колодезникова, будет сдан только один объект – это мостовой переход через реку Шестаковка. По городу основные объемы дорожного строительства завершены, но сдача объектов задерживается из-за отставания в благоустройстве дорожных участков.

Проведение уличного освещения, закладка лотков для ливневой канализации, обустройство автобусных остановок, укладка тротуарной плитки, бордюрного камня – по многим объектам Якутска эти виды работ не могут быть завершены до 31 октября из-за отсутствия опыта командной работы со столь большим и сложным проектом. На причину задержки сроков также повлияли ошибки, допущенные при проектировании проектно-сметной документации и расчете графика производства работ.

«Вы как будто проблемы из кармана вытаскиваете. Почему у вас необходимость решения проблем возникает только по мере их возникновения? Принимайте срочные меры!» – заявил первый вице-премьер Колодезников, обращаясь к заказчикам и подрядчикам городских объектов дорожного строительства.

Алексей Колодезников потребовал ещё больше усилить контроль по выполняемым работам и обеспечить качественную и своевременную реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутии.