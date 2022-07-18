Якутск окутал дым

Дым в Якутске пришел со стороны Усть-Майского и Алданского районов, где на данный момент действует наибольшее количество лесных пожаров, сообщили на еженедельной планёрке окружной администрации города.

Фото: тгк Пряная Якутия Источник: тгк Пряная Якутия

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх