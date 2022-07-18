18.07.2022
09:27
545
Якутск
Якутск окутал дым
Дым в Якутске пришел со стороны Усть-Майского и Алданского районов, где на данный момент действует наибольшее количество лесных пожаров, сообщили на еженедельной планёрке окружной администрации города.
Фото: тгк Пряная Якутия
Источник: тгк Пряная Якутия
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