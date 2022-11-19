Якутск объявил борьбу с обнаглевшими владельцами фекалок

Сегодня в рамках совместного с ГИБДД рейда задержаны трое нарушителей правил благоустройства, причём один из них был задержан с поличным, сообщает мэр Якутска в своем тгк Евгений Григорьев, Глава ГО Якутск

Неравнодушными горожанами были зафиксированы факты несанкционированных сливов с данных фекалок в канализационные колодцы, что является административным правонарушением, предусмотренным ст. 6.25 КоАП РС(Я).

Все 3 автомобиля помещены на штрафстоянку для розыска и установления лица совершившего правонарушения, владельцу предстоит оплатить штраф и, собственно, понести значительные убытки из-за простоя техники.

Продолжаются розыскные мероприятия ещё одного КАМАЗа с госномером М766МА. Благодарю сотрудников ГИБДД за оперативную работу и горожан, которые проявили бдительность.

Напомню, что для подтверждения факта слива отходов достаточно фото или видео с места нарушения, отправляйте материалы мне на странице в ВКонтакте, будем принимать меры.