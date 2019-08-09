Якутск недополучил доходы — ситуация серьезная

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Если недавно в Якутской городской думе рассматривался ход подготовки к зиме, то в пятницу, 9 августа, — исполнение городского бюджета за текущий год. Работала постоянная комиссия по бюджетно-экономической-политике Якутской городской думы под председательством Сергея ЧЕРНЫХ.

Практически каждое заседание с приглашенными руководителями мэрии Якутска вызывает интерес. И хотя обе стороны политкорректно говорят об отсутствии какого-либо конфликта, подспудно он присутствует. Вспомним цикл заседаний той же постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике по вопросу изменений в текущий бюджет, на одном из которых, вопреки всякому регламенту и этическим нормам, распоряжение мэра прислали Сергею Черных по ватсапу. Или недавнее заседание комиссии по городскому хозяйству, на которой депутаты искренне удивились столь неважной ситуации с подготовкой к зиме, о чем вежливо, но доходчиво сказали представителям мэрии.

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По исполнению бюджета в первом полугодии отчиталась начальник Департамента финансов Окружной администрации Ольга МАКСИМОВА.

Уточненный годовой план по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа «Город Якутск» на 1 полугодие 2019 год составляет 3, 865 млрд руб., в том числе по налоговым доходам – 3, 690 млрд руб., по неналоговым доходам – 174 млн руб.

По налоговым доходом выполнено 96,2% от плана, что вызвало опасения у депутатов.

Когда начали разбираться, в чем дело, выяснилось, что полного анализа по доходам у представителей окружной администрации Якутска нет. В связи с тем, что сократился налог по упрощенной системе налогооблажения, известна лишь общая сумма выпадающих доходов. Как сообщил заместитель главы администрации города Михаил ВОРОБЬЕВ, в год выпадает 310 млн рублей, которые должен возместить госбюджет республики.

Однако приглашенный на совещание народный депутат РС(Я) Иван ДАНИЛОВ отметил, что надо проанализировать, сколько предпринимателей переходят на патенты, насколько снижается или увеличивается налогооблагаемая база по месяцам и кварталам. К тому же, как отметил депутат, надо заранее работать по возмещению выпадающих доходов с Правительством республики.

Следующий вопрос, который вызвал у депутатов опасения – снижение доходов от арендной платы по линии Департамента имущественных и земельных отношений мэрии. О низком исполнении кассового плана по земельной аренде сказала депутат Саргылана Васильева. И спросила, насколько эффективно ведется работа с арендаторами.

Михиал Воробьев пояснил, что сейчас увеличивается количество взысканий по арендным долгам через суд. Эффект будет ближе к концу года.

Выяснилось также, что ни мэрия, ни налоговая служба не анализируют тенденции увеличения-снижения поступления доходов от патентов, которые приобретают иностранные граждане. А ведь это более 100 млн рублей в год.

Когда перешли к расходной части бюджета, стало понятно, что и здесь есть вопросы. Не выполнили план по освоению средств пригороды Якутска – Марха, Тулагино-Кильдямцы, Пригородный и управа Промышленного округа. Также структурные подразделения мэрии – управления дорог, сельского хозяйства, молодежи и семейной политики.

Ни рубля пока не поступило на строительство жилья для детей-сирот, хотя там заложена очень большая сумма.

Депутат Саргылана ВАСИЛЬЕВА попросила объяснить, вовремя ли оформляется документация по муниципальным закупкам, кто виноват в отставании от плана?

Депутат Сергей Черных поинтересовался: может быть, республика не отправляет деньги? Судя по ответу вице-мэра Воробьева, отвечают за это именно вышеперечисленные территориальные органы пригородов и структурные подразделения мэрии.

Подытоживая, депутаты еще раз высказали опасения по наполнению доходной части, в том числе по арендной плате за землю. Саргылана Васильева отметила, что по доходам показатели в целом неплохие, но ее волнует исполнение муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город» в свете того, что профильное управление не выполнило план по расходам в 1 полугодии. Это грозит, например, тем, что может быть задержка в графике вакцинации из-за поздней закупки туберкулина, ведь прививка от гриппа ставится позже пробы Манту. Также депутата волнует низкое исполнение расходов по дорогам.

Присоединился к коллеге депутат Владимир АММОСОВ, который отметил: среди «отстающих» есть управа Промышленного города. Надо разобраться, что там происходит.

Председатель комиссии по бюджетно-экономической политике ЯГД Сергей Черных сказал, что не совсем соглашается с коллегами, поскольку ситуация по собираемости налогов – серьезная. И план может быть не выполнен. И не стоит сравнивать с планом 2018 года, поскольку ситуация изменилась — в связи с ростом заработных плат, увеличивается НДФЛ. Надо апеллировать только к собственному плану городской администрации на текущий год.

-По арендной плате за землю мы говорим прежде всего о возвращении долгов, надеюсь, что во втором полугодии результат будет, — продолжил депутат. – Хотя, честно говоря, не знаю. Сегодня мы видим, что план Окружной администрации не выполняется.

Депутаты отметили, что усилят контроль за исполнением городского бюджета.