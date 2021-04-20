Якутск назвали одним из самых изумительных городов России

Якутск, Кызыл, Дербент, Грозный и Элиста названы самыми самобытными городами России по версии газеты «Глобал таймс» [globaltimes.cn]. Китайское издание отмечает, что в России насчитывается около 200 этнических групп, и многие регионы сохраняют свой язык и традиционную культуру. Такие места уникальны и кардинально отличаются от других российских городов, что достойно глубокого исследования. Материал опубликован в специальном разделе газеты – «Россия в перспективе».

Якутск «Глобал таймс» называет «одним из самых изумительных городов России». «Здесь прекрасно сочетаются якутский колорит, сибирские морозы под минус 50° и архитектура на вечной мерзлоте», — отмечает издание. К местным градостроительным особенностям «Глобал таймс» относит возведение домов на сваях. Якутск является крупнейшим в мире городом, расположенным в зоне вечной мерзлоты, и при проектировании и строительстве зданий особое внимание традиционно уделяется особенностям вечномерзлых грунтов и мониторингу их состояния.

Среди других особенностей, присущих городу и горожанам, «Глобал таймс» упоминает якутские унты – меховую обувь для сурового климата: «Зимой народ носит, в основном, традиционную якутскую обувь – шерстяные сапоги на мягкой подошве и русские валенки, потому что в обычной обуви слишком холодно».

Также отмечается стремление якутян сохранить уникальность и приумножить красоту родного города. «Наружные стены окрашены в различные яркие цвета, чтобы помочь людям различать направление в морозном тумане. Городские трубопроводы украшены традиционными якутскими изображениями», — пишет китайское издание.

По оценке «Глобал таймс», молодые урбанисты в Якутске активно трудятся над строительством новых парков и мест отдыха. «Архитекторы желают видеть обновленный город, и нашей задачей является организация общественного пространства с учетом климатических особенностей», – приводят в статье слова архитектора Сергея Пермякова.

Якутск – является одним из старейших городов Сибири. Основанный в 1632 году, он стал одним из важнейших форпостов на Северо-Востоке России, базой для экспедиций исследователей Дальнего Востока и Крайнего Севера. Сегодня Якутск — крупный административный, промышленный, культурный и научный центр, один из самых динамично развивающихся городов Дальневосточного федерального округа, занимающий пятое место в ДФО по численности населения.