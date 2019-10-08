Якутск научится переработке мусора у Германии

7 октября состоялась встреча главы ГО «город Якутск» Сарданы Авксентьевой с делегацией новосибирского Генерального консульства Федеративной Республики Германия.

На встрече присутствовали ассистент по экономике Генерального консульства ФРГ в городе Новосибирске Анна Венедиктова, эксперт по переработке мусора экологического института города Берлин (ФРГ) Гюнтер Дехуст, заместитель главы города по ЖКХ Роман Сорокин, профессор-исследователь эколого-географического отделения института естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова Парасковья Гоголева.

Встреча началась с выступления эксперта Гюнтера Дехуста, который подробно рассказал о практике переработки мусора в Федеративной Республике Германия. Существенные экологические проблемы, связанные с неправильной утилизации мусора, вынудили власти ФРГ энергично приступить к вопросу раздельного сбора. В первую очередь, было уделено пристальное внимание проработке вопроса, где можно размещать захоронения отходов так, чтобы они минимально воздействовали на окружающую среду. Места для размещения отходов тщательно проверялись на предмет источников, через которые вредные вещества могут попасть в водные ресурсы. Следует учитывать, что в Германии с 2005 года захоронению подлежат только отходы, которые были полностью сожжены и превратились в золу, либо те отходы, которые подверглись переработке, очистке и не являются более биологически активными. Таким образом, подлежит захоронению нейтральная масса, которая напоминает по своему составу почву.

Бумага и картон в ФРГ перерабатывается весьма успешно. Это объясняется тем, что на такого рода материалы существует большой рыночный спрос. Большую проблему составляет упаковка из пластикового материала. Решением вопроса стали сборы, которые были введены для производителей. Сборы производитель оплачивает непосредственно предприятиям, которые занимаются утилизацией пластиковых отходов. Это называется «ответственность продукта». То есть тот, кто производит продукт, должен сразу задуматься и об утилизации своих отходов. Также запрещены к использованию товары из пластика, например, такие как соломинки для питья.

В данное время Германия идет на пути к тому, чтобы биологические отходы подвергались процессу брожения, в результате которого получился бы газ для обогрева помещений, заправки автомобилей, либо удобрения для применения в сельском хозяйстве.

В результате можно сказать, что в Германии удалось решить проблему сбора мусора. Ключевой момент решения этой проблемы состоял в четком определении, кто именно отвечает за переработку отходов и очистку сточных вод. В Германии это муниципалитеты или округа. Второй ключевой момент состоит в том, что расходы по переработке мусора оплачивает население. Но чем большое гражданин уделяет времени и сил разделению мусора, тем меньше сборы. Сборы на переработку неотсортированного мусора очень высоки.

Глава города в своем приветственном слове описала проблемы, с которыми приходится сталкиваться муниципальным властям в связи с мусорной реформой в Российской Федерации, а также в силу климатических особенностей Республики Саха (Якутия). Полномочия муниципалитета в данный момент распространяются лишь на составление реестра санитарных точек и экологическое просвещение населения. Усложняет ситуацию и большое количество ветхого и неблагоустроенного жилья, отходы которых не организуются. Преимущественно товары в регион ввозятся, поэтому количество упаковочного материала, пластиковой упаковки огромно. При этом население города небольшое, поэтому сборы на переработку будут весьма ощутимыми для семейного бюджета.

«Вместе с тем прогрессивно настроенная часть городского сообщества готова к раздельному сбору мусора. Проводятся акции на городских площадях, которые собирают большое количество участников. Есть и единичные случаи попыток переработки мусора среди предпринимателей», — отметила Сардана Авксентьева. Глава города видит свою задачу в том, чтобы помочь населению в организации раздельного сбора отходов.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обмена опытом между Окружной администрацией ГО «город Якутск» и Генеральным консульством ФРГ в городе Новосибирске.

«Я надеюсь, что мы составим предметный разговор и сможем обменяться мнениями и решениями проблем, которые существуют в области переработки отходов как здесь в Якутии, так и в Германии. Я ожидаю новых знаний и новых решений от моих якутских коллег», – прокомментировал Гюнтер Дехуст.

В рамках программы состоятся встречи делегации с экспертами из городского сообщества и с учеными СВФУ им. М.К. Аммосова.