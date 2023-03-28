Якутск начинает тонуть в талых водах

Вечером машины АСМ вышли на откачку луж, образовавшихся на проезжей части улиц за день, АО «Якутдорстрой», 28 марта, сообщает тгк @YakutskRF

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