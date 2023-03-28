28.03.2023
21:01
65
Якутск
Якутск начинает тонуть в талых водах
Вечером машины АСМ вышли на откачку луж, образовавшихся на проезжей части улиц за день, АО «Якутдорстрой», 28 марта, сообщает тгк @YakutskRF
Фото: тгк @YakutskRF
Источник: тгк @YakutskRF
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