Якутск: На Билибина 10/2 появился каток из фекалий

Жильцы дома 10/2 на улице Билибина жалуются натечь в канализационной трубе и на то, что фекалии уже залили двор:

Мы, жильцы по ул. Билибина 10/2, никак не можем добиться, чтобы нам устранили аварию канализации. В данном доме в бойлерной есть спутник, так нам его отключили с наступлением холодов, а до септика 150-200 метров, теперь всё замёрзло. Как наступили холода мы уже который месяц просим устранить, починить, канализацию . Включить спутник. Вроде бы и приезжают, а лужи и льдины растут. Куда мы только не обращались.

УК «Сайсарский дом» сказали что спутник (труба для обогрева канализации) запретили поставщиком. Как такое может быть в Якутии в 50 — градусные морозы?. Сегодня 15 января 2023 г до сих пор нам ничего не устранили. Все течёт под дом, двор весь превратился в каток. Ждём понедельник, чтоб приехали, так как у Жилкомсервиса, УК «Сайсарский дом», выходной.