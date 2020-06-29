Якутск: на 29 июня досрочно проголосовало более 40 тысяч граждан

Сегодня, 29 июня, в пятый день досрочного голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, по данным ЯГТИК на 20.00 часов, проголосовало 40 727 граждан. Голосование проводится на 117 участках в Якутске и Жатае, а также дополнительно организованных временных пунктах. На дому проголосовали 5806 человек. Общее количество избирателей в городских округах – 195 000 человек.



«Горожане активно голосовали в выходные дни, сегодня голосующих чуть меньше. По традиции старшее поколение – самые активные избиратели. Наблюдатели сопровождают выезды на дом, все снимают на видео. Участковые комиссии работают без сбоев», — прокомментировала председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Алла Самойлова.



Напомним, в целях безопасности граждан на участках для голосования в этом году приняты беспрецедентные меры защиты. Общероссийское голосование продлится с 25 июня по 1 июля, чтобы избежать массового скопления людей на участках.



Уважаемые горожане! В этом году Центральная избирательная комиссия России предлагает разнообразные формы голосования по поправкам в Конституцию России, чтобы каждый выбрал для себя удобный и безопасный способ. Если у вас возникли вопросы, звоните на горячую линию Якутской городской территориальной избирательной комиссии по номеру 48-8-85.

