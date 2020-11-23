Якутск может стать IT-столицей России

Голосование за звание IT-столицы и самого цифрового региона России стартовало на сайте конкурса «Цифровой прорыв», передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу мининноваций региона.

«Мы предлагаем объявить одной из IT-столиц в 2021 году Якутск. Наши IT-компании MyTona, InDriver, Fntastic, Boontar.live широко известны не только в России, но и за рубежом. Именно в Якутске действует единственный на Дальнем Востоке IT-парк, в нем уже зарегистрированы 124 IT-компании», – приводятся слова главы министерства Анатолия Семенова.

Отмечается, что по итогам 2019 года экспорт IT-услуг республики составил два миллиарда рублей, что составило 82% экспорта IT-услуг компаний Дальнего Востока. Данные итоги позволили Якутии подняться в рейтинге субъектов России с 20 на 12 место.

Голосование на сайте конкурса продлится до конца ноября.

Регион-победитель получит статуэтку Премии Рунета-2020 и примет один из этапов «Цифрового прорыва» в 2021 году.