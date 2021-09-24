Якутск может спать спокойно

В столице задержан подозреваемый в открытых грабежах.

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» в один день поступили два заявления от горожан о совершенных в их отношении грабежах. Потерпевшие рассказали, что неизвестный открыто похитил их смартфоны марок «Xiaomi» и «Huawei».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам установлено, что к обоим хищениям причастен ранее судимый 29-летний мужчина, который был задержан полицейскими в тот же вечер.

Выяснилось, что первое хищение было совершено утром возле гаражей на ул. Ф. Кона. Подозреваемый, заметив потерпевшего, который шел по улице, разговаривая по телефону, подбежал к нему и, не дав опомниться, выхватил из рук смартфон, после чего скрылся в неизвестном направлении. По словам злоумышленника, похищенный телефон он сдал в комиссионный магазин на запчасти, выручив 4 тысячи рублей.

Второй грабеж был совершен днём в подъезде жилого дома на ул. Горького. 31-летний заявитель в подъезде своего дома встретил подозреваемого, который попросил одолжить ему телефон, чтобы позвонить. Мужчина решил помочь незнакомцу, однако тот взял телефон и убежал. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.