Якутск лидирует в республике по уровню рождаемости

Столица Якутии является одним из быстрорастущих городов страны. На начало 2021 года численность населения городского округа составила 347 182 чел., что составляет 35,4% численности населения всей республики. Зафиксирован наибольший годовой прирост численности населения за последние 5 лет – 7 518 человек или 2,2%.

По итогам 9 месяцев 2021 года городской округ занимает первое место среди районов республики по уровню рождаемости – 3 412 чел. Ежегодно администрация города Якутска ставит перед собой задачу по обеспечению благополучия, улучшению качества жизни своих горожан.

В 2021 году в городе Якутске началась реализация трехлетнего плана благоустройства и озеленения. Так, в городе благоустраиваются дворы, создаются спортивные (воркаут) площадки), обустроено 20 теплых автобусных остановок, 5 скверов, достигнуты рекордные объемы дорожных работ, расширяется сеть наружного освещения, построены велопешеходные дорожки протяженностью 7,1 км.

Выполнены работы по реализации 2-й очереди благоустройства Парка Победы, в плане благоустройство набережной им. Романа Дмитриева в 202 микрорайоне, набережной озера Сайсары и сквера Матери.

Об этом представлено в отчете главы г. Якутска и окружной администрации за 2021 г. Данный отчет был принят постоянной комиссией по местному самоуправлению, законности и регламенту Якутской городской Думы и направлен на рассмотрение президиума.

18 февраля состоялось заседание постоянной комиссии, где председателем Николаем Васильевым было вынесено на рассмотрение 18 вопросов. Помимо утверждения отчета главы г. Якутска и окружной администрации за 2021 г. рассмотрели нормативно-правовые акты о создании муниципальных музеев, условий для организации досуга жителей города, обеспечения услугами организаций культуры, об организации библиотечного обслуживания населения.

По информации Индиры Ли, начальника управления культуры и духовного развития окружной администрации г. Якутска, проводится актуализация нормативно-правовых актов с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством.

По ее словам, на сегодняшний день в городе функционирует один муниципальный музей, это музей истории г. Якутска, который входит в состав Агентства культуры и художественного образования. В 2022 г. планируется создать данный музей в качестве отдельного юридического лица в виде МКУ с филиалами в пригородах.

Михаил Догордуров, И.о. начальника управления муниципальных инспекций окружной администрации ознакомил с нормативно-правовыми актами всех видов муниципального контроля, которые также должны быть приведены в соответствие с федеральным законом.

Кроме того, на рассмотрение президиума внесли кандидатуру аудитора контрольно-счетной палаты г. Якутска Семена Федотова, предложили список награждаемых, представленных различными подразделениями окружной администрации. Лучшие работники получат ведомственные знаки отличия, почетную грамоту и нагрудной знак городского округа «город Якутск». После президиума решение о награждении утвердят на сессии.

Заключительным вопросом Николай Васильев представил отчет работы постоянной комиссии за 2021 г. и ознакомил с планами на 2022г. В прошедшем году постоянной комиссией было проведено 17 заседаний, рассмотрено 105 вопросов. Через эту комиссию ежегодно проходит согласование списка награждаемых, присвоение классных чинов, решение кадровых вопросов, внесение изменений в устав города, нормативно-правовые акты, установка памятников, мемориальной доски, рассмотрение исполнения муниципальных программ и.т.д.

Как резюмировал Николай Николаевич, во втором квартале комиссия совместно с сотрудниками правоохранительных органов рассмотрят вопрос создания медвытрезвителя в г. Якутске.