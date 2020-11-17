Якутск лидирует в голосовании за столицу «Тотального диктанта»!

В стране до 24 ноября продолжается народное голосование за столицу «Тотального диктанта». По состоянию на 17 ноября столица республики – город Якутск собрал более 5 200 голосов и пока занимает лидирующую позицию.

Чтобы стать полноправной столицей Всероссийской акции «Тотальный диктант» в 2021 году, Якутску необходимо удержать лидирующую позицию до 24 ноября 2020 года.

По предварительным итогам в шорт-лист народного голосования кроме Якутска воли города Рязань, Ярославль, Томск и Саранск.

Тотальный диктант — это ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.

Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Тотальный диктант – общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции – Фонд «Тотальный диктант».

Уважаемые жители республики! Давайте поддержим родную столицу в народном голосовании за столицу «Тотального диктанта»!