17.11.2020
17:40
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Культура

Якутск лидирует в голосовании за столицу «Тотального диктанта»!

В стране до 24 ноября  продолжается народное голосование за столицу «Тотального диктанта». По состоянию на 17 ноября столица республики – город Якутск собрал более 5 200 голосов и пока занимает лидирующую позицию. 

Чтобы стать полноправной столицей Всероссийской акции «Тотальный диктант» в 2021 году, Якутску необходимо удержать лидирующую позицию до 24 ноября 2020 года.  

По предварительным итогам в шорт-лист народного голосования кроме Якутска воли города Рязань, Ярославль, Томск и Саранск. 

Тотальный диктант — это ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.  

Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. 

Тотальный диктант – общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции – Фонд «Тотальный диктант».    

Уважаемые жители республики! Давайте поддержим родную столицу в народном голосовании за столицу «Тотального диктанта»! 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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