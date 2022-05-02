Якутск: Какие организации чаще всего ведут учет вакцинированных сотрудников?

Бизнес не теряет бдительность: 6 из 10 работодателей в Якутске ведут учет вакцинированных от ковида сотрудников. При этом в большинстве таких компаний уже привито 80% персонала и более. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители работодателей из Якутска.

Эксперты предполагают, что летом может начаться новая волна коронавируса. Большинство компаний продолжает отслеживать численность вакцинированных работников. В 61% организаций Якутска ведется учет количества сотрудников, привитых от коронавируса: «Мы обязаны отчитываться, поэтому отмечаем, кто и когда вакцинировался». Нет такой практики в каждой третьей компании (32%).



Учет сотрудников, привитых от COVID-19, чаще ведут крупные организации с численностью персонала свыше 1000 человек (78%), тогда как среди малого бизнеса таковых только 52%.



Среди компаний разных отраслей чаще всего за вакцинацией работников следят в банковской сфере (73%) и торговле (69%), а реже всего — в отрасли информационных технологий (34%).



На сегодняшний день число компаний, в которых вакцинированы 80% сотрудников и более, составляет 65%. В 15% организаций привиты от 50% до 80% работников, в каждой десятой — от 30% до 50%.





Время проведения: 14—27 апреля 2022 года



