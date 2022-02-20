Якутск и Мегино-Кангаласский — о ситуации с коронавирусом на 20 февраля
На 20.02.2022 г. выявлено 1 089 новых случаев коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 303 случая,
- Мегино-Кангаласский район – 144 случая,
- Алданский район – 100 случаев,
- Вилюйский район – 93 случая,
- Нерюнгринский район – 77 случаев,
- Сунтарский район – 43 случая,
- Аллаиховский район – 35 случаев,
- Таттинский район – 34 случая,
- Усть-Алданский район – 27 случаев,
- Амгинский район – 26 случаев,
- Ленский,Томпонский районы по 25 случаев,
- Нюрбинский район – 22 случая,
- Мирнинский район – 20 случаев,
- Анабарский, Жиганский район – 15 случаев,
- Олекминский район – 13 случаев,
- Верхоянский район – 11 случаев,
- Усть-Янский, Хангаласский районы по 10 случаев,
- Абыйский район – 9 случаев,
- Момский, Чурапчинский районы по 7 случаев,
- Верхневилюйский район – 6 случаев,
- Горный, Намский районы по 5 случаев,
- Эвено-Бытантайский район – 2 случая.
За сутки лабораториями республики проведено 4 136 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 106 298 тестов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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