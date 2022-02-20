20.02.2022
10:48
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Коронавирус

Якутск и Мегино-Кангаласский — о ситуации с коронавирусом на 20 февраля

SakhaLife.ru

На 20.02.2022 г. выявлено 1 089 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 303 случая,
  • Мегино-Кангаласский район – 144 случая,
  • Алданский район – 100 случаев,
  • Вилюйский район – 93 случая,
  • Нерюнгринский район – 77 случаев,
  • Сунтарский район – 43 случая,
  • Аллаиховский район – 35 случаев,
  • Таттинский район – 34 случая,
  • Усть-Алданский район – 27 случаев,
  • Амгинский район – 26 случаев,
  • Ленский,Томпонский районы по 25 случаев,
  • Нюрбинский район – 22 случая,
  • Мирнинский район – 20 случаев,
  • Анабарский, Жиганский район – 15 случаев,
  • Олекминский район – 13 случаев,
  • Верхоянский район – 11 случаев,
  • Усть-Янский, Хангаласский районы по 10 случаев,
  • Абыйский район – 9 случаев,
  • Момский, Чурапчинский районы по 7 случаев,
  • Верхневилюйский район – 6 случаев,
  • Горный, Намский районы по 5 случаев,
  • Эвено-Бытантайский район – 2 случая.
    За сутки лабораториями республики проведено 4 136 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 106 298 тестов.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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