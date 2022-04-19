Якутск и Горный улус продолжают сотрудничество

Власти Якутска и Горного улуса продолжают сотрудничество в рамках двухстороннего соглашения

Окружная администрация города Якутска и муниципальное образование «Горный улус (район)» намерены сотрудничать в области земельно-имущественных отношений, сельского хозяйства, строительства, образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства.

Сегодня, 19 апреля в Якутске состоялось совещание главы городского округа «город Якутск» с делегацией муниципального района «Горный улус». На совещании с главой Горного района Никитой Андреевым обсудили вопросы о совместной деятельности в рамках соглашения о сотрудничестве между Окружной администрацией города Якутска и Администрацией муниципального района «Горный улус», подписанного в 2019 году, и о планах на 2022 год.

В приветственной речи Евгений Григорьев подчеркнул важность продолжения тесного взаимодействия для развития обоих муниципальных образований.

«Соглашению о нашем сотрудничестве уже три года. У нас есть ряд вопросов и предложений, которые необходимо обсудить. Это касается сельского хозяйства, представительства сельскохозяйственных предприятий города Якутска в Горном улусе. Тем самым речь идет о создании единого агропояса. Также нас интересуют вопросы поддержки спортсменов. Рад отметить, что в этом году ожидается запуск междугородних автобусов до Бердигестяха силами муниципального предприятия «ЯПАК», что безусловно позволит еще более улучшить социально-экономические связи между Якутском и Горным улусом», — сказал Евгений Григорьев.

Глава Горного улуса Никита Андреев поддержал предложение главы Якутска и отметил, что подписание соглашения с Окружной администрацией города Якутска посвящено 100-летию со дня рождения народного писателя Якутии Софрона Петровича Данилова, которому ровно 19 апреля исполняется 100 лет.

«Мы гордимся нашими земляками, которые вносили и вносят свой вклад развитие города Якутска. Сейчас самый актуальный вопрос – это вопрос продовольственной безопасности, создание условий для сельхозтоваропроизводителей наших муниципальных образований, чтобы дать им возможность реализовывать свою продукцию. Надеемся, что благодаря поддержке руководства городского округа мы укрепим сотрудничество, и наши добрососедские отношения будут развиваться»,- заключил глава Горного улуса.