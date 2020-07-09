Якутск готовится к зиме

В Якутске продолжается подготовка к отопительному сезону, в соответствии с распоряжением Окружной администрации города Якутска от 2 апреля № 472р «О подготовке и прохождении отопительного сезона 2020-2021 годов на территории городского округа «город Якутск». 9 июня на очередном совещании штаба по подготовке к ОЗП заместитель главы Роман Сорокин заслушал отчеты территориальных органов управления и ресурсных организаций.

В городском округе «город Якутск» насчитывается 3073 многоквартирных жилых домов, работы по промывке проведены в 1467 жилом доме, что составляет 63,7%. За аналогичный период прошлого года промывка проведена в 1329 МКД.

По информации АО «Теплоэнергия», подготовка котельных и тепловых сетей идет в плановом порядке.

«По всем позициям фиксируем перевыполнение плана, июнь закрыли с показателем 100% выполнения», — доложил представитель теплоснабжающей организации.

Представитель Якутской ТЭЦ сообщил об отклонении от плановых показателей по подготовке тепловых сетей, указав в качестве причины риски, связанные с подрядчиками. Заместитель главы поручил представить скорректированные планы к следующему совещанию.

Территориальные органы управления отчитались о проценте исполнения плана мероприятий в рамках подготовки к отопительному сезону. Наилучшие показатели зафиксированы в Центральном, Губинском и Строительном округах. Низкие показатели исполнения, на данный момент, в Сайсарском округе. В пригородах высокие показатели плана в микрорайоне Кангалассы и селе Маган.

Из 263 объектов социально-культурного назначения промывка сетей проведена в 60 объектах. В том числе, в 32 детских садах из 63 – 50 % от плана, в 13 средних школах из 58 – 22 % от плана. На подведомственных объектах Управления культуры и духовного развития отмечается 38 % исполнения плана. Управление физической культуры и спорта отчиталось о 42 % выполнения плана подготовки к зиме.

На следующем совещании штаба отчитаются крупные управляющие компаний.

Роман Сорокин поручил территориальным органам управления отразить в докладах количество полученных паспортов готовности МКД в подведомственном жилом фонде.