Якутск готовится к юбилейному Ысыаху

30 марта в городе Якутске прошло первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника «Ысыах Туймаады», посвящённого празднованию 100-летия ЯАССР, 390-летия со дня основания города Якутска и 200-летию первого представительного органа города Якутска.

На заседании присутствовали руководитель администрации главы РС(Я) Георгий Михайлов, глава города Якутска Евгений Григорьев, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов и члены оргкомитета.

В рамках повестки был рассмотрен вопрос концепции проведения Ысыаха Туймаады, который состоится в конце июня. Свое видение представила доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Екатерина Романова.

Она отметила, что этот год богат на значимые для города и республики даты: 100-летие ЯАССР, 390-летие города Якутска, 200-летие первого представительного органа города Якутска. Также она подчеркнула, что этот год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Главным направлением Екатерина Романовна считает сохранение нашей культуры, самобытного праздника народа саха. Ею было предложено провести священный обряд алгыс на трех долинах одновременно, тем самым обозначить объединение, содружество людей, проживающих на разных территориях.

Заместитель главы, руководитель аппарата окружной администрации Руслан Тимофеев в своем выступлении остановился на организационных вопросах проведения праздника. В частности, он отметил, что будут проводиться работы по ремонту и благоустройству территории Ус Хатын, будут ремонтироваться дороги, устанавливаться указатели. Место встречи солнца планируется перевести в менее шумное место, чтобы усилить сакральное значение главного обряда праздника.

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я) Наталья Борисова озвучила необходимые меры предосторожности, отметив при этом, что масочный режим к тому времени не будет отменен.

Министр предпринимательства и торговли республики Тимур Ханды выступил с предложением определения концепции размещения на местности мест торговли и точек общепита.

Также организаторы праздника обсудили вопросы водо- и электроснабжения, водоотведения, инвентаризации торговых рядов, установления дополнительных санитарных точек.

Георгий Михайлов выразил пожелание, чтобы всеми любимый и долгожданный праздник «Ысыах Туймаады» во всей красе показал самобытную культуру народа саха в сочетании с культурой других национальностей, проживающих в нашей республике и её столице, продемонстрировал бережно хранимые традиции и духовное богатство многонационального народа России.