Якутск готовится к реновации, а сотрудники мэрии – к повышению эффективности работы

По итогам состоявшегося в понедельник, 27 января, общегородского планерного совещания в обороте руководителей структурных и территориальных подразделений администрации Якутска войдут два новых термина с приставкой «ре-»: реновация и реинжиниринг.

Глава города Сардана АВКСЕНТЬЕВА проинформировала участников планерки о том, что новый вице-премьер правительства РФ Марат ХУСНУЛЛИН накануне предложил распространить опыт реновации жилья на всю страну и начать с крупных городов.

«Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах. В стране жилье стареет, оно стареет достаточно серьезными темпами, это создает очень большую угрозу», — сказал Хуснуллин в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем БРИЛЕВЫМ на канале «Россия 1».

Напомним, Авксентьева заявила о необходимости реновации жилых домов в интервью изданию «Дальневосточный капитал» в марте 2019 года:

«Якутску, как многим другим крупным городам ДФО, нужна своя программа реновации — по аналогии с реализуемой в Москве. Масштабная реновация объектов жилищной, социальной сферы, жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Пока мы будем еще лет двадцать бороться с нашими аварийными «деревяшками», придет черед ветхости уже каменных домов панельного домостроения 60-70 годов прошлого века».

По оценкам экспертов, на сегодня в Якутске порядка 50% многоквартирного жилого фонда находится в ветхом, аварийном состоянии или в высокой степени износа.

Власти города предпринимают необходимые меры, делают опережающие шаги для того, чтобы у горожан, проживающих в ветхом и аварийном жилье, появился шанс улучшить жилищные условия в обозримом будущем.

Речь, прежде всего, идет о реализации 2-го этапа федеральной программы переселения граждан на 2019-2025 годы, а также обсуждаемой сегодня федеральной программе реновации жилья.

Так, за пять лет – с 2012 по 1 января 2017 года – в Якутске было признано аварийными 165 домов, эти дома вошли во 2-й этап программы переселения. С осени 2018 года по настоящее время признано аварийными еще около 300 домов. В планах у города на 2020 год – провести снос 16 домов в 17 квартале, а также 12 домов в других районах Якутска.

Кроме того, Минвостокразвития в ноябре 2019 года предложило запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.

Что касается реинжиниринга – повышения эффективности, улучшения процессов взаимодействия органов МСУ с населением при оказании муниципальных услуг – то глава дала поручение провести до апреля 2020 года аудит всех муниципальных структур, активно взаимодействующих с населением.

«Необходимость оказания более качественных муниципальных услуг выходит на первый план. Те подразделения, которые являются фронт-офисами, взаимодействуют с населением, нужно усиливать. Провести аудит и оценку готовности муниципальных служащих, идентифицировать роль каждого сотрудника, их опорные компетенции. Выявить слабые и сильные стороны, провести корректировку процессов», — сказала Авксентьева.

Сардана Владимировна озвучила некоторые структуры, по организации работы которых поступают жалобы от населения: админкомиссия, отдел опеки, ДЖО, Фонд развития г. Якутска и некоторые другие.

«Время самый дорогой ресурс, особенно если речь идет о предпринимателях. Мы должны делать все необходимое, для того чтобы ускорить процессы оказания услуг и рационально использовать время граждан», — резюмировала мэр.

Как было озвучено, методологическую помощь Окружной администрации окажет РАНХиГС, переговоры по этому вопросу глава Якутска провела во время участия Гайдаровском форуме в Москве в январе этого года.