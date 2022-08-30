Якутск готовится к празднованию Дня города

Евгений Григорьев сегодня, 30 августа провел очередное совещание организационного комитета по подготовке празднования 390-летия со дня основания города Якутска. Руководители структурных подразделений Окружной администрации города Якутска проинформировали о ходе подготовительных работ к праздничным мероприятиям, которые начнутся с 1 сентября и продлятся до 11 сентября.

Как сообщалось, ко Дню города состоится открытие нового детского сада «Северная сказка» в Гагаринском округе, благоустроенных дворовых территорий по ул. Птицефабрика, 6, 7, ул. Крупской, 21, 23, ул. Чкалова, 1, ул. Автодорожная 40/5, 40/6. Также откроют новые воркаут-площадки, теплые автобусные остановки. В День города традиционно состоятся возложения цветов к памятникам первопроходцам, основателям города Якутска Петру Бекетову, Семену Дежневу и губернатору Ивану Крафту.

Начальник Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска Индира Ли проинформировала об основных праздничных мероприятиях. Отметим, мероприятия пройдут на 5 площадках, в том числе на территории Старого города, сквера им. Карла Маркса, Теплого озера, Парка культуры и отдыха.

Горожан и гостей столицы приглашают на обширную культурную программу, которая включает в себя более 70 различных мероприятий – концерты в режиме нон-стоп, фестивали, конкурсы, тематические выставки, ярмарки, презентации книг, мастер-классы.

С 8 по 11 сентября пройдет одно из основных мероприятий к юбилею города — форум «Якутск 4.0.0» с участием федеральных экспертов.

Праздничный день 11 сентября завершится красочным салютом.